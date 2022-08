Nachdem etwa 2500 Gegner der Corona-Vorschriften in weißer Kleidung Ende Mai das Demokratiefest am Hambacher Schloss überrannten, hat die Schloss-Stiftung unter anderem die vielen von den Beteiligten selbst ins Netz gestellten Videos ausgewertet. Ergebnisse hat sie in einer Dokumentation veröffentlicht. In der belegt sie zum Beispiel, dass sich viele der Corona-Leugner bei ihrem Aufzug als Extremisten verrieten. Mehr über die Erkenntnisse steht im ausführlichen Bericht.