Ein Mann hat am Freitagnachmittag in der Pirmasenser Wiesenstraße Zigaretten an Minderjährige verteilt. Wie die Polizei mitteilt hatte ein aufmerksamer Bürger gegen 16:45 Uhr den Mann gemeldet, der vor einem Einkaufsmarkt Zigaretten an eine Gruppe Kinder ausgegeben hatte, die vor dem Supermarkt standen. Bei der anschließenden Kontrolle des „Verteilers“ sei festgestellt worden, dass er per Haftbefehl gesucht wird. Er wurde anschließend in die JVA Zweibrücken gebracht. Die Kinder hatten bereits das Weite gesucht.