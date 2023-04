Roboter im Pflegeheim

Ein Technik-Experte stellte im Bethesda zwei seiner Pflege-Roboter vor, die dort bald zum Einsatz kommen könnten. Die Exemplare sollen den Pflegekräften die Arbeit erleichtern. Und sie können Patienten sogar aufmuntern. Wie das?

Empörung über Brief von Kirche

Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt, also probiert man etwas Neues: Zu einer großen Tauffeier hat die Stiftskirchengemeinde nun per Brief eingeladen. Dass ihre siebenjährige Tochter direkt angeschrieben wurde, empört eine Mutter. Die Landauerin hält das für übergriffig.

Neues Hornbach-Logistikzentrum

Für den Baumarktkonzern Hornbach wird Essingen zum neuen Dreh- und Angelpunkt. An dem Standort werden künftig mehr Waren angenommen und auf nationale und internationale Märkte verteilt. Die Arbeit im neuen Logistikzentrum ist dabei eine Wissenschaft für sich.

Anzeige gegen Nutria-Jäger

Ein Herxheimer Jagdpächter fängt Nutrias in Lebendfallen und erlegt sie dann durch einen Fangschuss. Der Wildtierschutz Deutschland hat den Mann nun bei der Staatsanwaltschaft Landau angezeigt. Was hat es damit auf sich?

Kugel Eis kostet bis zu 1,50 Euro

Die Eisdielenbesitzer in der Region erhöhen ihre Preise moderat, obwohl die Kosten für die Rohstoffe extrem gestiegen sind. Zusätzlich vermiest ihnen das Wetter seit Wochen der Umsatz.

Gräberfeld für Muslime: Kandel geht voran

Muslime im Landkreis wollen nach den Riten ihrer Religion bestattet werden. Während sich die Stadt Germersheim nicht zu einem Gräberfeld durchringen kann, ist man in Kandel schon einen Schritt weiter.