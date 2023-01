Parkgebühren steigen

Landau wird nach und nach in der kompletten Innenstadt Parkgebühren erheben. Wer nur rasch etwas erledigen will, kommt mit Kurzeittickets ohne höhere Kosten davon. Wer länger bleibt oder als Anwohner sein Auto irgendwo abstellen will, muss mit Aufschlägen rechnen.

Toten noch einmal ins Gesicht blicken

Fußball-Legende Pelé wurde im Stadion des FC Santos aufgebahrt, Papst Benedikt XVI. im Petersdom in Rom. Lassen sich auch Normalsterbliche in der Südpfalz aufbahren?

Genossenschaftspraxis mit großem Einzugsbereich

Erschöpfte Ärzte, kranke Patienten. Der Medizinermangel fordert derzeit seinen Tribut. Mit einem neuen Praxisformat für das Ärztehaus wollen die Südpfalz-Docs gegensteuern.

In der SPD zu Hause

Kurt Beck und Theresia Riedmaier haben in 50 Jahren SPD so einiges erlebt. Der ehemalige Ministerpräsident aus dem südpfälzischen Steinfeld und die Ex-Landrätin der Südlichen Weinstraße aus dem bayerischen Oberappersdorf bei Freising erzählen im Gespräch mit der RHEINPFALZ, warum die Anfänge ihrer politischen Karriere zuweilen mühsam waren. Denn damals waren Sozialdemokraten in der Provinz nicht wohl gelitten.

Schallschutz auf Spielanlage

Die Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben wird ihr Gesicht verändern. Geplant ist der Bau von bis zu vier Meter hohen Schallschutzwänden. Die Stadt muss abwägen, wo genau sie errichtet werden sollen.

Alarm aus der Suchtberatung

Drei Nidro-Suchtberatungsstellen betreibt der Therapieverbund Ludwigsmühle. Eine Corona-Folge bereitet an allen Standorten Kopfzerbrechen.