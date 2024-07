Nach seiner Niederlage beim olympischen Tennis-Turnier im Einzel gegen Novak Djokovic und im Doppel zusammen mit Jan-Lennard Struff macht sich Dominik Koepfer am Donnestag von Paris direkt auf den Weg nach Mannheim und verstärkt Grün-Weiss im Bundesliga-Heimspiel gegen den TC Großhesselohe am Freitag (ab 13 Uhr). Gut für Grün-Weiss, denn Dominic Thiem kann erst am Sonntag spielen.