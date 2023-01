Keine Tierquälerei

Die Senioren-Wohngemeinschaft von drei Menschenaffen im Landauer Zoo ist keine Tierquälerei, stellt die Staatsanwaltschaft fest. Zoodirektor Jens-Ove Heckel sieht sich bestätigt. Das tut allerdings auch die Tierrechtsorganisation Peta, die den Stein ins Rollen gebracht hatte.

Umzüge mit Sicherheitskonzept

In einigen Orten halten Organisatoren an ihren Faschingsumzügen fest. In Hagenbach beispielsweise sind die Auflagen nichts Neues.

Postler gehen auf die Straße

Die Brief- und Paketzusteller in Nordbaden und der Südpfalz haben am Dienstag gestreikt. Sie wollen mehr Geld für ihre Arbeit. Und führen dafür auch gute Gründe an, wie sie betonen.

Skater- oder Skatepark?

Eine Polizeimeldung in der RHEINPFALZ hat ein Planungsbüro für Bewegungsräume auf den Plan gerufen. Es geht um den schwierigen Umgang mit dem Buchstaben R.

Straße wird saniert, dann gesperrt

Im Streit um die Zukunft der K23 zwischen Schaidt und Scheibenhardt haben Kreis und Gemeinde einen Kompromiss gefunden. Über den werden sich nicht alle Betroffenen freuen.

Zweikampf ums Rathaus

Die Verbandsgemeinde Herxheim wählt am 12. März einen neuen Bürgermeister. Die Grünen erklären nun offiziell, dass sie nicht mit einem eigenen Kandidaten antreten werden. Es gibt einen Zweikampf.

Pfälzer Medizin in der Hausapotheke

Lachen ist bekanntlich die beste Medizin. Diese Aussage haben sich Vera Berndt und Dirk Plomer zu eigen gemacht. Das Paar aus Kirrweiler vertreibt Impfstoffe der etwas anderen Art.