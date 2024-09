Neue Wege für Mediziner

Die Nachbarn in der Südwestpfalz machen es vor. Nun möchte auch der Landkreis SÜW dem Hausärztemangel entgegenwirken. Der Blick geht dabei in die südungarische Stadt Pécs, wo Pfälzer über Umwege zum Medizinstudium kommen.

Noch keinen fertigen Plan

Malte Drescher wird die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau in eine neue Zukunft führen. Sabine Schilling spricht mit dem künftigen Präsidenten über die Neuorganisation von Fachbereichen und über sinkende Studierendenzahlen.

Sternerestaurant „Irori“ vor dem Neustart

Aus Peter „Steverdings Isenhof“ wird bekanntermaßen das „Irori im Isenhof“. Eröffnet wird es Anfang Oktober. Wer der Neue ist und was sich unter der Federführung des Sternekochs Max Goldberg in dem alten Fachwerkhaus ändern und was bleiben soll.

Immer mehr Kreisbürger

Innerhalb von wenigen Tagen hat der Kreis 165 Frauen und Männern eingebürgert. Dabei liegen die Zahlen höher als in den Vorjahren. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.