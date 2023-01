Im Juli und August ist die südwestfranzösische Metropole Bordeaux erstmals per Bahn umsteigefrei von Mannheim und Karlsruhe zu erreichen.

Der neue Zug von Frankfurt nach Bordeaux und zurück fährt nur samstags vom 8. Juli bis zum 26. August. Die Abfahrt in Mannheim ist um 7.39 Uhr vorgesehen, in Karlsruhe um 8.06 Uhr, die Ankunft in Bordeaux um 14.35. Zurück geht es ab Bordeaux um 15.58 Uhr, planmäßige Ankunft in Karlsruhe ist um 22.20 Uhr, Mannheim um 22.47 Uhr. Tickets können voraussichtlich ab Anfang Februar gebucht werden.

Nähere Information zu dem Direktzug von Mannheim nach Bordeaux und den Vorteilen, die er bietet finden Sie hier.

Einen Kommentar zu den bekannten und den in Deutschland oft weniger bekannten Gründen, die für eine Reise nach Bordeaux sprechen, finden Sie hier.