Illegal bleibt illegal

Das Verwaltungsgericht in Neustadt hat eine Abrissverfügung für einen der Schwarzbauten im Ramberger Ohlsbachtal für rechtens erklärt. Die Entscheidung könnte zu einem Musterurteil für andere Betroffene werden. Für die Verlierer ist ein anderer Prozess wichtiger.

Das böse Ende eines Tauschhandels

Die Dernbacherin Gerda Dietrich gab ihrer Heimatgemeinde vor 50 Jahren Teile ihres Grundstücks für einen Gehweg ab. Im Tausch erhielt sie ein anderes Grundstück, auf dem sie nun Garagen für ihre Familie bauen will. Doch ein Spielplatz, den es gar nicht gibt, macht einen Strich durch die Rechnung.

Amazon in Landau?

Ein Gerücht und die Geschichte dahinter: „Amazon will ein Logistiklager in Landau im neuen Gewerbegebiet D12 an der Autobahn errichten.“ So wird es in der Stadt erzählt. Was steckt dahinter und worum geht es eigentlich?

Noch drei Möglichkeiten für Güterzugtrassen übrig

Inzwischen gibt es nur noch drei Varianten für einen neuen Verlauf von Güterzugtrassen im Südwesten. Im Badischen wächst schon der Widerstand. Doch die dritte Variante führt durch die Pfalz.

Altersteilzeit statt Rente im „Isenhof“

Peter Steverdings Küchenkünste bleiben den Schlemmernasen der Region doch länger erhalten als nur bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Was steckt dahinter?

Zwei Wochenenden Weihnachtsmarkt

Der Germersheimer Weihnachtsmarkt findet wie immer an den ersten beiden Adventswochenenden statt. Warum der Standort nicht geändert werden kann.