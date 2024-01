Hilft das gegen Wohnungsmangel?

In Landau müssen Hauseigentümer jetzt Auskunft über Leerstände geben. So regelt es die Zweckentfremdungsverbotssatzung. Die Stadt will ungenutzten Wohnraum auf den Markt bringen. Sie bietet aber auch Beratungen an.

Ein Podcast zum Trost

Immer mehr Menschen finden ihre letzte Ruhe inmitten der Natur. Das Team des Waldfriedhofs in Wilgartswiesen begleitet sie und ihre Angehörigen auf diesem Weg. Im Podcast „(Un)Endlich Wald“ sprechen Betroffene und Begleitende über Tod und Trauer.

Aus für das Gehwegparken kommt

Im Landauer Malerviertel muss das Parken neu geregelt werden. Doch wenn die Gehwege von Autos freibleiben müssen, kann es auch auf der Fahrbahn zu eng werden. Die Kommunalpolitik streit über den rechten Weg, wie das Problem zu lösen ist.

Flüchtlinge werden wieder jünger

Es kommen wieder mehr junge Menschen als Flüchtlinge in den Landkreis. Das hat vor allem bürokratische Gründe. So werden die Kinder und Jugendlichen hier betreut.

Wasgau-Markt wird möglich

Der Weg für einen Einkaufsmarkt ist frei. Der Flächennutzungsplan wird geändert. Nun sind der Bauträger und die Kreisverwaltung am Zug.