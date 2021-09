Die Luftbrücke für Kabul ist zu Ende und doch noch nicht abgeschlossen. 9000 Evakuierte aus Afghanistan harren derzeit wegen des Masernausbruchs auf der Air Base in Ramstein aus. Es wird geimpft. Es wird auf Antikörper geprüft. Das dauert. Weitere 9000 Afghanen sind derweil auf anderen Auslandsbasen der USA untergebracht.

Wie die „New York Times“ berichtet, konnten bisher immerhin 64.000 aus Kabul gerettete Afghanen nach Amerika gebracht werden, viele von ihnen mit Zwischenstopp Ramstein. Von den 64.000, die es vom Hindukusch bis nach Nordamerika geschafft haben, leben aber die meisten – 49.000 – wieder auf Militärbasen. Acht größere Stützpunkte der US-Streitkräfte werden dafür genutzt.

Suliman Safi, den die RHEINPFALZ am 1. September kurz vor seinen Abflug aus Ramstein interviewt hat, gehört zu dieser Gruppe. In einem E-Mail-Austausch mit dem 29-jährigen Afghanen konnte die RHEINPFALZ erfahren, wie es ihm geht, was aus dem Familienvater geworden ist. Safi wurde demnach zunächst nach Philadelphia ausgeflogen. Der Flüchtling, der zum Zeitpunkt der Machtübernahme durch die Taliban in Kabul einen gut bezahlten Job für die Weltbank hatte, wurde dann in einem Militärcamp in Indiana untergebracht. Wie es weiterging lesen Sie hier: