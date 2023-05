Auf 1000 Hektar wächst kein Baum mehr

Der Maikäfer fliegt wieder. Die Tiere fressen viele Bäume kahl. Den eigentlichen Schaden richten aber die Engerlinge an. Im Bienwald ist er mittlerweile beträchtlich. Was in Zukunft droht, lesen sie hier.

Urlaub in den Wipfeln

Schlafen inmitten der Natur, das ist bald in Bindersbach möglich. Die Baumwipfelhäuser der Baumarkt-Familie Hornbach sind fertig. Nur bei der Einrichtung muss noch Hand angelegt werden. Und das ist erst der Anfang: Denn parallel werden schon weitere Mini-Ferienhäuser auf Stelzen gebaut.

Kita in der Gerüchteküche

Gerüchte über die Kita beschäftigen die Weingartener. Was erzählt wird und was dran ist, lesen sie hier.

Behörde steht Tempo 30 im Weg

Westheim drängt schon lange auf Tempo 30 auf den Durchfahrtsstraßen. Wer das verhindert, lesen sie hier.

Starthilfe für Jungvögel

Der Kiebitz ist in Rheinland-Pfalz vom Aussterben bedroht. Spontan beteiligt sich der Zoo Landau an einem Artenschutzprojekt zu seiner Rettung. Von elf Jungvögeln, die dort ausgebrütet wurden, haben die ältesten drei die erste Etappe zur Auswilderung geschafft.