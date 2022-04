Ein Hund soll in den vergangenen Wochen mehrere Rehe gerissen haben. Das teilte die Polizei nun mit. Eine Zeuge habe berichtet, dass in Ramberg ein totes Reh liege, das vermutlich von einem Hund gerissen wurde. Wie die Polizei weiter berichtet, ist dies nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter bereits das vierte Reh innerhalb von sechs Wochen. Ob es sich immer um den gleichen Hund handelt ist nicht gesichert. Auch ein Zusammenhang mit dem noch immer entlaufenen Hund aus Albersweiler kann laut Polizei nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es gelang nun ein Bild von dem Hund zu machen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Annweiler unter 06346 964619.