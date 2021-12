Am Freitag gegen 9.40 Uhr führte eine Frau in der Schillerstraße in Bad Bergzabern ihre Hunde aus. Plötzlich sei ein anderer Hund aufgetaucht und habe sie bestürmt, wodurch sie auf die Straße stürzte und sich schwer verletzte, wie die Frau der Polizei den Tathergang schilderte. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter Telefon 06343 93340 zu melden.