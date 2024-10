Haarschnitt der Nächstenliebe

Die Barber Angels („Frisör-Engel“) aus Südpfalz und Elsass haben Bedürftigen an der Grenze bei Schweigen-Rechtenbach die Haare geschnitten und damit mehr erreicht als ein gutes Aussehen.

VHS-Streit: Gericht hebt Kündigung auf

Fast 30 Jahre lang war Erni Wölfle Leiterin der Volkshochschule Hagenbach. Statt einen würdigen Abschied zu bekommen, ist sie im Groll ausgeschieden. Der Streit um die Leitung der VHS hat sogar die Gerichte beschäftigt.

Windräder: Einwände aus dem Nachbardorf

Auf Ackerflächen im Norden von Rheinzabern sollen Windräder gebaut werden. In Neupotz hat man Bedenken wegen dieser Pläne.

Aufbruchstimmung und Finanznöte

Zwei Erfahrene und zwei Neue – das Team an der Schwegenheimer Gemeindespitze will Aufbruchstimmung verbreiten und nach vorne schauen. Doch beim Blick auf die Gemeindefinanzen ist das gar nicht so leicht.