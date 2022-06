Ein 21-jähriger Autofahrer hat auf der L 480 aus Großsteinhausen (Kreis Südwestpfalz) kommend in Fahrtrichtung Kirschbachermühle die Kontrolle über sein Auto verloren und bei dem folgenden Unfall das Geländer einer Brücke durchbrochen. Laut Polizei kam der junge Mann vermutlich wegen zu schnellen Fahrens in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Hierbei durchbrach der Wagen das Brückengeländer und kam erst in der Böschung des Bachlaufes zum Stehen. Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Sowohl an der Brücke als auch am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf zirka 30.000 Euro geschätzt.