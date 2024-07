Einen gesuchten Straftäter, der von fünf Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben war, hat die Polizei am Donnerstag in Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis festgenommen. Dass berichtet die Polizeidirektion Neustadt. Die Beamten seien eigentlich mit der Überwachung von Abfalltransporten befasst gewesen, so die Polizei. Dabei sei ein Kastenwagen mit zwei Männern darin aufgefallen. Die beiden hätten Schrott und Altmetalle gesammelt, hatten aber die erforderlichen Genehmigungen nicht dabei. Bei der Überprüfung ihrer Personalien habe sich herausgestellt, dass der 43 Jahre alte Beifahrer wegen mehrerer Vermögensdelikte gesucht wurde und ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Den Haftbefehl habe der Mann gegen Zahlung eines vierstelligen Betrags abwenden können. In vier weitere Verfahren, so die Polizei, habe man die Ermittlungen voranbringen können, weil man den Mann gefunden hatte; in diesen Fällen drohe ihm ebenfalls Ärger. Und wegen der fehlenden Genehmigungen werde ebenfalls gegen ihn sowie den Fahrer des Kastenwagens ermittelt.