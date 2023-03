Lutz Eigendorf verunglückt am 5. März 1983 in Braunschweig. Es war wohl ein gezielter Anschlag der Stasi. Denn der frühere FCK-Profi galt als Verräter, als Staatsfeind nach seiner Flucht.

Auf dem Friedhof in Kaiserslautern erinnert das Grab von Lutz Eigendorf an dessen mysteriösen Tod. Eigendorf spielte von 1979 bis 1982 für den 1. FC Kaiserslautern, hatte sogar in Wiesbaden einen eigenen Fanclub mit 120 Mitgliedern. Eigendorf galt als der „Beckenbauer des Ostens“. Am 7. März jährte sich der 40. Todestag des außergewöhnlichen Fußballers. Es ist bis heute ein Krimi – dessen Auflösung noch aussteht.

