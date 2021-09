Wenn Erzfeinde sich friedlich begegnen, noch nie zuvor gesehene Lebensformen sich im Blitzlichtgewitter der Kameras sonnen, dann ist Cosplay-Wochenende im Technik-Museum Speyer. Mehrere Hundert Besucher in Kostümen sind schon am Samstag zu der corona-konformen Alternative des traditionellen Science-Fiction-Treffens gekommen. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter.

Allein vom Star-Wars-Fanverein German Garrison sind circa 250 Mitglieder in Kostümen nach Speyer geströmt, wie Corinna Siegenthaler, die Organisatorin vom Museum, mitteilt. Überraschenderweise sind keine Zusammenstöße mit Anhängern der Rebel Legion bekannt geworden. Diese Fanvereinigung ist am Samstag mit ungefähr 20 Leuten in dem Museum aktiv gewesen, wie Anführer Andreas Lukas informiert. Im Star-Wars-Universum bekriegen sich die imperialen Truppen unter der Führung von Darth Vader und die Rebellen. Es haben sich aber auch zahlreiche Anhänger von Star Trek mit der Identifikationsfigur Captain Kirk, von Superhelden und Comic-Charakteren in den Hallen und auf dem weitläufigen Außengelände des Museums getummelt. Wegen Vorgaben der Corona-Verordnung gibt es beim Cosplay-Wochenende im Gegensatz zum Science-Fiction-Treffen keine größeren Vorführungen und nur wenige Aussteller-Stände. Vorträge zu Cosplay (Kostümspiel) als Hobby und zu Perry Rhodan sind im Forum-Kino jedoch corona-konform möglich. Weitere Infos im Netz unter https://speyer.technik-museum.de.