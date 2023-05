Betten für die Ukraine

Der Landauer Ukraine-Helfer Erik Schäfer sucht tagein, tagaus nach Hilfsgütern. Er hat dabei schon Generatoren von Norwegen in die Ukraine gebracht, ebenso Lastwagen-Ladungen mit Nahrungsmitteln und Medizin. Vor der eigenen Haustür kam er an 60 Pflegebetten. Einen Anteil daran hat die RHEINPFALZ.

Sicherheitsberatung für Senioren

Ein Unbekannter schleicht durch den Garten nebenan, ein seltsamer Anruf einer angeblichen Nichte: Es gibt einige Gründe für Senioren, sich unsicher zu fühlen. Doch guter Rat ist für sie nicht teuer, sondern gratis. Ehrenamtliche Sicherheitsberater geben ihnen wertvolle Tipps.

Alte Schmuckstücke im Kelterhaus

Schönheit, Nostalgie und Gemütlichkeit aus früheren Zeiten, dafür stehen Oldtimer. Das sehen auch Katja und Dieter Frey so. Sie haben in Impflingen ein kleines Zündapp-Museum eingerichtet, in dem der eine oder andere Schatz bestaunt werden kann.

Es fahren in jedem Fall mehr Züge

Das Verkehrsministerium schweigt sich weiter über mögliche Güterzugpläne im Kreis Germersheim aus. Der Ausbau des Personenverkehrs nach Strasbourg macht derweil Fortschritte. Hier lesen Sie, was derzeit bekannt ist.

Anzeigen nach Vorfall in Kita

Die Auseinandersetzung zwischen Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) und Kita-Leiter Oliver Klar beschäftigt mittlerweile die Staatsanwaltschaft in Landau. Der Bürgermeister zieht eine erste Konsequenz.

Dorffest lockt Gäste aus der Ferne an

Als Publikumsmagnet erweist sich das „Historische Dorffest“ bei seiner 15. Auflage. Die Helfer kommen bei dem Andrang an ihre Grenzen. Und etwas Entscheidendes ist anders, als vor Corona.