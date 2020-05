Ein 6-jähriges Kind ist am Freitagabend bei einem Unfall in Zweibrücken verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 19 Uhr ein 42-jähriger Mann aus Zweibrücken mit seinem Mercedes GLE auf der Lützelstraße und bog nach links in die Bubenhauser Straße ein. Das Kind habe zeitgleich die Kreuzung überquert. Es kam laut Polizei zum Zusammenstoß. Dabei brach sich das 6-jährige Kind den Unterschenkel. An dem Mercedes entstand kein Schaden.