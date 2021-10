(Aktualisiert um 12.05 Uhr) Ein vom Sturm losgerissenes Garagendach hat am Mittwochmorgen einen Stromausfall in Standenbühl in der Nordpfalz verursacht. Heftige Windböen hatten am frühen Morgen das hölzerne Dach angehoben und gegen Dachleitungen geworfen. Dadurch wurde ein Teil der Leitungen abgerissen und drohte auf den Boden zu fallen. Das Dach fiel auf ein parkendes Fahrzeug.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Göllheim mussten die Rosenthaler Straße komplett sperren. Der Energieversorger stellte zwischenzeitlich für einen Großteil des Ortes den Strom ab. Gegen 12 Uhr teilte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Göllheim, Steffen Specht, mit, dass das die Stromversorgung größtenteils wieder hergestellt sei. „Nur 18 Haushalte sind noch ohne Strom“.

Die Reparaturarbeiten gestalteten sich schwierig, weil die Arbeitsbühnen wegen des starken Winds nicht eingesetzt werden konnten. Menschen kamen nicht zu Schaden.

