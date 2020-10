In Frankenthal stehen ab Mitte Oktober zwei Männer aus Bosnien-Herzegowina vor Gericht, die ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei im Januar in Ludwigshafen geschnappt hat. Den Ermittlungen zufolge wollten sie den Chef einer Autovermietung im hessischen Weiterstadt überfallen und ausrauben. In Wendlingen (Kreis Esslingen) sollen sie für dieses Verbrechen halbautomatische Waffen abgeholt und in ihrem Mietwagen versteckt haben. Die Ermittlungen gegen die 41 und 43 Jahre alten Angeklagten hatte zunächst die Staatsanwaltschaft in Darmstadt geleitet. Und es waren auch hessische Elitepolizisten, die das Duo dann in der Pfalz festnahmen. Die Behörden begründeten ihren spektakulären Einsatz außerhalb des eigenen Bundeslandes damit, dass es schnell gehen musste: Demnach rechneten die Ermittler damit, dass der geplante Überfall schon unmittelbar bevorstand.