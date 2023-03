Solch eine Kombination gibt es wohl nicht noch einmal im Land: Bürgermeister und Burgvogt in einer Person. Der Annweilerer Stadtchef Benjamin Seyfried ist neuer Verwalter der Reichsburg Trifels. Durch die Doppelrolle sollen Stadt und Burg näher zusammengebracht werden etwa durch Wandererlebniswege oder Tickets mit Vergünstigungen für städtischen Handel und Gastronomie. Von seinem neuem Job will Seyfried auch abhängig machen, ob er erneut als Stadtbürgermeister kandidieren wird. Was er dazu ankündigt, erfahren sie im ausführlichen Artikel.