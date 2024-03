Made in Germany – das gilt längst nicht mehr für viele Schuhe an deutschen Füßen. Doch in der Pfalz gibt es noch Schuhunternehmer, die dort fest verwurzelt sind. Hier wird noch gesteppt, gezwickt, geklebt, hier wird noch Hand angelegt, sind Maschinen nur Erfüllungsgehilfen eines alten Handwerks. Manchmal sind über 100 Arbeitsschritte nötig, bis aus einem Stück Leder ein Schuh wird – auf dem Weg vom Modelleur über Zuschneider, Stepperin, Zwicker bis hin zum sogenannten Finish am Ende. Am Kern des Schuhhandwerks hat sich trotz technischer Neuerungen nichts geändert. Mehr zum Thema lesen Sie hier