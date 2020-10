11.000 Euro beträgt der Schaden nach einem Unfall am Donnerstag, 16.20 Uhr, an der Einmündung der Heinkelstraße in die Industriestraße. Laut Polizei wollte ein 77-jähriger Autofahrer dort wegen eines vor der roten Ampel anhaltenden Citroen abbremsen. Das klappte jedoch nicht: Der Mann rutschte laut Bericht „vom Bremspedal ab und fuhr auf den Citroen auf. Dieser wurde dadurch auf einen Mercedes GLE geschoben, der als erstes Fahrzeug an der roten Ampel stand“. Die Autos Nummer zwei und drei in der Reihe hätten abgeschleppt werden müssen. Verletzt worden sei niemand.