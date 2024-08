Ein vier Jahre altes Kind, das am Freitag in Heidelberg vom Balkon der elterlichen Wohnung gestürzt ist, ist seinen Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Junge war am Freitag gegen 11 Uhr im Stadtteil Emmertsgrund aus dem 7. Stock gefallen und hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er starb laut Polizei im Lauf des Samstags.

Die Kriminalpolizei Heidelberg, die den Vorfall untersucht, spricht nach bisherigem Ermittlungsstand von einem Unfall. Es sei weder ein Fremdverschulden noch eine Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht festgestellt worden. Der 4-Jährige habe wohl das Fenster vom Wohnzimmer zum Balkon geöffnet, während seine Mutter im Bad gewesen sei. Dann sei er auf dem Balkon auf das 1,1 Meter hohe Geländer geklettert, wo er das Gleichgewicht verlor und 15 Meter tief stürzte.