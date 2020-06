Ende einer Isolation: Das vollständige Besuchsverbot für Gefangene in Rheinland-Pfalz ist aufgehoben – die Haftanstalten tasten sich in der Corona-Krise in eine neue Normalität vor. Gruppentherapien sind teils entweder jetzt schon oder in den kommenden Tagen eingeschränkt wieder möglich, wie der Sprecher des Justizministeriums in Mainz, Christoph Burmeister, mitteilt. Auch Gottesdienste und Haarschnitte von Friseuren gebe es hinter Gittern wieder. Bereits seit dem 26. April würden die Einschränkungen wegen des hochansteckenden Coronavirus je nach örtlichem Risiko in den Gefängnissen schrittweise aufgehoben. Die Infektionszahlen sind in Deutschland zurückgegangen.

Kein Corona-Fall bei Gefangenen

Während des Besuchsverbots wurden laut Burmeister in allen Haftanstalten, „in denen es technisch möglich war“, kurzfristig Videotelefonate ermöglicht: „Die Akzeptanz dieser Kommunikationsform bei den Gefangenen ist groß.“ Neue reale Besuche unterlägen in jedem Gefängnis anderen Regelungen, „weil sich die Besuchsräume in Größe und Ausstattung deutlich unterscheiden“. Wo immer möglich sollten Trennscheiben aus Plexiglas das Ansteckungsrisiko verringern.

In Rheinland-Pfalz hat es nach Burmeisters Worten bei den Gefangenen bislang keinen Corona-Fall gegeben. Vier Bedienstete im Justizvollzug in Schifferstadt in der Pfalz (2), Rohrbach bei Wöllstein in Rheinhessen (1) und Wittlich (1) hätten eine Infektion gehabt, seien aber genesen und alle wieder im Job.