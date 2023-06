Am Montagnachmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B10 bei Hinterweidenthal in Fahrtrichtung Landau, kurz hinter der Gaststätte Katharinenhof, gekommen. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte kam es zu dem Unfall, weil der 86-jährige Fahrer eines Mercedes aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn abkam. Dabei stieß er frontal mit einer 21-jährigen Fahrerin zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der Fahrer und seine 87-jährige Ehefrau als auch die junge Frau schwer verletzt und mussten notfallmedizinisch versorgt werden.

Ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen waren im Einsatz. Laut Polizei sei ein Sachschaden von circa 15.000 Euro entstanden. Die B10 war für mehrere Stunden voll gesperrt.