Wegen Bankettarbeiten auf Landes- und Kreisstraße im Raum Landau müssen in der kommenden Woche gleich mehrere Straßen voll gesperrt werden. Das hat der Landesbetrieb Mobilität Speyer mitgeteilt. Die betroffenen Streckenabschnitte werden jeweils von 8 Uhr bis 15 Uhr voll gesperrt. Aufgrund einzuhaltender seitlicher Sicherheitsabstände dürfen die Arbeiten nicht unter Verkehr durchgeführt werden.

Eine Umleitung erfolgt über die Nachbargemeinden und ist ausgeschildert. Die Sperrungen und Umleitungen werden im Netz unter www.verkehr.rlp.de angezeigt.

Betroffen ist am 12. September die Straße K52 zwischen Böchingen und Kreuzung Landau. Am 13. September die K56 zwischen Hainfeld und Roschbach. Am 14. September wir die L515 zwischen Kirrweiler und Duttweiler gesperrt. Am 15. September ist die L543 zwischen Herxheim und der A65 betroffen und am 16. September die L507 zwischen Freisbach und Weingarten.

Es kann während der verkehrlichen Einschränkungen zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kommen.