Weil die Reparaturarbeiten nach dem Schaden an einem Wasserschieber im Kreuzungsbereich Daimlerstraße/Industriestraße zügiger vorangegangen sind als geplant, wird die Vollsperrung in dem Bereich bereits am Montag, 23. März, ab 18 Uhr wieder aufgehoben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Wegen der eigentlichen Arbeiten, der Verlegung einer 20-kV-Leitung im Auftrag der Stadtwerke, muss dann ab Dienstag, 24., bis einschließlich Dienstag, 31. März, der Einmündungsbereich Industriestraße/Maybachstraße voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt in der Zeit über die Benzstraße sowie die Karl-Henschel-Straße und wird entsprechend ausgeschildert. Auf der Umleitungsstrecke gilt dann Halteverbot, um die Durchfahrt zu ermöglichen.