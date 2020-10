Die Vollsperrung der Jacob-Pfeiffer-Brücke wird im Laufe des Donnerstagmittags aufgehoben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Bauarbeiten an der Brücke konnten planmäßig abgeschlossen werden. Während der zweiwöchigen Bauarbeiten wurden an der Jacob-Pfeiffer-Brücke die eingerosteten Rollenlager ausgetauscht. Im Zuge der eingerichteten Vollsperrung wurde zudem an der nachfolgenden Einmündung ein provisorischer Kreisel hergestellt. Durch ihn solle ein Unfallschwerpunkt beseitigt werden. Die Baumaßnahmen wurden vom Referat Tiefbau betreut. Die Kosten für beide Maßnahmen belaufen sich auf rund 120.000 Euro.