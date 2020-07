[Aktualisiert 15.46 Uhr] Die A5 ist zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz am Mittwochmittag zeitweise in beide Richtungen gesperrt wurden. Grund dafür ist nach Angaben der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten und einer leichtverletzten Person, der den Einsatz zweier Rettungshubschrauber erforderlich gemacht hat. In beide Richtungen hat sich der Verkehr in Folge der Bergungsarbeiten auf mehr als 16 Kilometer Länge gestaut. Die Sperrung in südlicher Fahrtrichtung konnte gegen 13.30 Uhr - nach 90 Minuten - aufgehoben werden. Um die Ausweichrouten rund um Bruchsal und Kronau zu entlasten, wurde der Verkehr in Richtung Frankfurt über den Parkplatz Lußhardt umgeleitet. Die Sperrung der verbliebenen Fahrspuren dauert nach Aussagen der Polizei noch bis in den späten Mittwochnachmittag.

Nach ersten Informationen ist gegen 12.10 Uhr der 51-jährige Fahrer eines Lkws aus Tschechien in einem Baustellenbereich auf einen Opel aufgefahren, der aufgrund des Rückstaus im Baustellenbereich hatte abbremsen müssen. Das Auto, in dem sich zwei Personen befunden haben, wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm stehenden Lkw geschoben. Beide Insassen wurden in ihrem Auto eingeklemmt und mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser geflogen werden. Der 51-jährige Lkw-Fahrer wurde ebenfalls verletzt zur Untersuchung in Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 80.000 Euro.