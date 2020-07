Die A5 ist zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz seit Mittwochmittag in beide Richtungen voll gesperrt. Grund dafür ist nach Angaben der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall, der den Einsatz zweier Rettungshubschrauber erforderlich gemacht hat. Nach ersten Informationen ist gegen 12.10 Uhr ein Lkw in einem Baustellenbereich auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Dabei sind laut Polizei zwei Personen verletzt worden. Über die Schwere der Verletzungen sei noch nichts bekannt. Die Rückstaus seien erheblich. In Fahrtrichtung Frankfurt hat die Polizei mehr als zehn Kilometer Stau festgestellt.