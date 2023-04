Mehrere Personen sind bei einem Unfall auf der A5 bei Bruchsal verletzt worden. Nach ersten Angaben der Autobahnpolizei Karlsruhe sind mehrere Lastwagen und ein Auto am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der Höhe Büchenau in Fahrtrichtung Karlsruhe zusammengestoßen. Genauere Angaben zum Unfallhergang konnten die Beamten zunächst noch nicht machen. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe ist derzeit vollgesperrt. Die Hilfskräfte sind noch im Einsatz.