[aktualisiert: 13.30 Uhr] Die A65 war am Dienstagmittag bei Neustadt-Nord rund eineinhalb Stunden wegen eines schweren Unfalls in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt. Wie die Polizei berichtete, wollte eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin einen vor ihr fahrenden LKW überholen. Dabei übersah sie einen 43-jährigen Chevrolet-Fahrer auf der Überholspur, sodass es zum Zusammenstoß kam. Auf den Chevrolet fuhr wiederum der 64-jährige Fahrer eines Hyundai auf. Der Motor des Hyundai fing Feuer, das jedoch gelöscht werden konnte. Der Fahrer des Chevrolets sowie der des Hyundai wurden laut Polizei leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. In dem Hyundai befand sich ein Hund, der ebenfalls verletzt wurde. Gegen 13 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird bislang auf 25.000 Euro geschätzt.