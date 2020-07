Die Arbeiten an der B271-Abfahrt bei Deidesheim sind nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität etwa eine Woche früher fertig als geplant fertig. Damit könne die Vollsperrung am 5. August aufgehoben werden. Die Anschlussstelle bei Deidesheim ist künftig kreuzungsfrei, die Arbeiten dazu haben im März begonnen. Die Vollsperrung hat am 13. Juli begonnen und unter anderem in Wachenheim und Meckenheim wegen der Umleitung zu erhöhtem Verkehrsaufkommen geführt.