Die Diffenébrücke, die die Friesenheimer Insel mit dem Luzenberg verbindet, muss aufgrund von Wartungsarbeiten am Samstag, 26. September, von 9 bis 15 Uhr voll gesperrt werden, teil die Stadt Mannheim in einer Pressemeldung mit. Die Sperrung gilt für den Kfz- und ÖPNV–Verkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer. Eine Umleitungstrecke ist über die Industriestraße – Inselstraße – Kammerschleusendrehbrücke – Friesenheimer-Straße eingerichtet und ausgeschildert.

Bei der Diffenébrücke handelt es sich um eine bewegliche Brücke in Form einer Waagebalken-Klappbrücke. Die Brücke muss regelmäßig gewartet werden. Am kommenden Samstag wird die jährliche „große“ Wartung hinsichtlich Hydraulik, Mechanik und Elektrotechnik durchgeführt. Dafür muss die Brücke mehrfach bewegt werden, was die Vollsperrung erforderlich macht.