Strahlend blauer Himmel, Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und eine wunderschöne Winterlandschaft locken die Menschen derzeit in die höheren Lagen des Rhein-Neckar-Kreises. Bereits vor 10 Uhr konnte man am Samstagmorgen nur noch mit Glück konnte man mit seinem Auto auf dem Wanderparkplatz bei Leimen-Lingental ergattern. Meist sind es Familien, die es an den in der Nähe befindlichen Rodelhang zieht.