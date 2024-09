Ein Sattelzug ist am Freitagmorgen auf der A65 mit einem auf dem Seitenstreifen abgestellten Fahrzeug kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 61-Jähriger seinen mobilen Schnellimbiss kurz vor 9 Uhr nahe der Ausfahrt Neustadt Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf dem Seitenstreifen geparkt, weil er seine Notdurft verrichten musste. Ein 37-jähriger Sattelzugfahrer konnte beim Vorbeifahren nicht weiter nach links ausweichen, sodass sein Fahrzeug mit dem Imbisswagen kollidierte. Während der Unfallaufnahme kam es laut Polizei zu leichten Beeinträchtigungen im Verkehr. Gegen den 61-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Polizei rät in ihrem Bericht: „Ein Toilettengang vor der Autofahrt ist in jedem Fall zweckmäßig.“