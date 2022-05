[Aktualisiert 7.30 Uhr] Bei einem Vollbrand eines Zimmers am Mittwochabend in einer Etagenwohnung in Lambrecht ist nach Angaben der Polizei ein Schaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro entstanden. Aufgrund von Rauchgasbeeinträchtigungen mussten vorübergehend alle Bewohner des Mehrparteienhauses evakuiert werden. Die Brandursache ist laut Polizei unklar. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Neustadt übernommen.