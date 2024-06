Der bei der Wahl am 9. Juni unterlegene Ortsbürgermeisterkandidat Steffen Schmidt fordert den Rücktritt von Amtsinhaber Dieter Glahn. Diesem wirft Schmidt Volksverhetzung vor. Während eines Gesprächs, das unter acht Augen stattfand.

Am Tag der Kommunalwahl verteilte Steffen Schmidt Flugblätter in allen Großbundenbacher Briefkästen. Nur einer habe das Flugblatt nicht erhalten. Derjenige, den Schmidt öffentlich beschuldigt. „Den Zettel habe ich zu Gesicht bekommen, ich hatte ihn aber nicht im Briefkasten“, sagt Dieter Glahn. Das Flugblatt liegt auch der Redaktion vor. Schmidts Vorwurf lautet Volksverhetzung. Steffen Schmidt sagt, bei einem Geburtstagsbesuch bei Schmidts Eltern habe Glahn eine in seinen Augen verwerfliche Aussage gemacht. Zum Artikel.