Nach dem Abschied von Bettina Schwan, die fast 20 Jahre als hauptamtliche Leiterin an der Spitze der Volkshochschule (VHS) Frankenthal stand, ist die von einem Verein getragene Bildungseinrichtung vorerst ohne nominelle Führung. „Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Nachbesetzung der Volkshochschulleitung, im Rahmen der erfolgten Stellenausschreibung“, erklärte die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage. Gesetzlicher Vertreter der VHS, die dieser Tage ins Programm für das Herbstsemester startet, ist der Vorstand des Trägervereins. Ihm gehören neben Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) noch Ratsmitglied Dieter Schiffmann (SPD) und die CDU-Vertreterin Verena Baqué an. Es sei auch eine Interims-Lösung im Gespräch, so die Verwaltung. Die bisherige Leiterin Schwan ist vergangene Woche bei einer internen Veranstaltung in den Ruhestand verabschiedet worden.