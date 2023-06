Beim Starkregen Anfang Mai in Römerberg ist die Filiale der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Heiligenstein massiv beschädigt worden. Wann die Geschäftsstelle wieder eröffnet werden kann, ist derzeit noch unklar. Wie Andreas Schünhof von der VR Bank auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, wurden der komplette Keller und der Tresorraum von den eindringenden Wassermassen überschwemmt. Die Mechanik der Tresortür sei so stark beschädigt worden, dass eine manuelle Öffnung des Tresorraumes nicht möglich gewesen sei. „Die massive Tresortür musste durch den Hersteller geöffnet werden, um unseren Kunden einen Zugang zu ihrem Schließfach zu ermöglichen“, sagt Schünhof und versichert: „Die Sicherheit der Schließfächer war jederzeit gewährleistet.“

Seinen Angaben zufolge steht die Bank mit allen betroffenen Kunden im engen Austausch. Die Schließfachinhaber seien schriftlich über den Schaden und die weitere Vorgehensweise informiert worden. Nachdem der Tresorraum wieder geöffnet werden konnte, seien die Schließfächer zügig geleert worden. Für die Kunden seien neue Schließfächer reserviert worden. „Die Regulierung für Schäden am Inhalt sind abhängig vom tatsächlichen Schaden und der Versicherungssumme, die ein Schließfachbesitzer individuell vereinbaren kann“, sagt Schünhof. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, kann die Bank derzeit noch nicht abschätzen. Die Geschäftsstelle müsse vollständig saniert werden.