Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat beim traditionellen Spargelessen des FDP-Gemeindeverbands Römerberg-Dudenhofen am Sonntag „harte Worte“ in Richtung seiner Koalitionspartner in der Ampel-Regierung gerichtet. Wissing sagte, dass in Deutschland viele Dinge, die versprochen wurden, nicht eingehalten würden. „Die Energiewende ist zurzeit kein Erfolg“, sagte der Minister.

Er verwies auf die im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hohen Strompreise in Deutschland und die Tatsache, dass der nationale Energiebedarf weiterhin zu einem großen Teil durch Kohlekraftwerke gedeckt werde. Wissing ist der Meinung, dass der Schritt zu einem klimaneutralen Deutschland nur durch Technologieoffenheit und eine Mobilitätswende gelinge. Dafür müsse die Infrastruktur gepflegt, angepasst und ausgebaut werden, „sonst wird unser wirtschaftlicher Erfolg der Vergangenheit angehören“, sagte Wissing.

In diesem Zusammenhang äußerte sich der Bundesverkehrsminister auch zum angedachten Ausbau der Güterbahntrasse zwischen Mannheim und Karlsruhe. Die Planung sieht neben rechtsrheinischen mehrere linksrheinische Varianten vor, die in Speyer und den Umland-Gemeinden auf Widerstand stoßen.

