Einen ungewöhnlichen Notruf erhielt die Polizei Germersheim am Samstagabend gegen 22 Uhr. Ein Verkehrsteilnehmer meldete eine Spinne mitten auf der Fahrbahn in der Burgstraße in Lustadt. Die Polizisten konnten die Vogelspinne mit einem Karton einfangen und an eine regionale Tierauffangstation übergeben.