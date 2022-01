In der Gemeinde Perl-Besch im Landkreis Merzig-Wadern wurde bei einem verletzten Wildvogel der hochansteckende Geflügelpesterreger H5N1 nachgewiesen, wie das saarländische Umweltministerium in Saarbrücken am Montag informierte. Der junge Schwan war flugunfähig, als er am 28. Dezember 2021 in der Nähe der Mosel mit einer Wirbelsäulenverletzung gefunden und in ein privates Gehege aufgenommen wurde. Das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) hatte vorsorglich eine Probe auf aviäre Influenza (HPAIV) entnommen. Nachdem das Influenzavirus in der Probe nachgewiesen werden konnte und das Ergebnis mit einer Zweitprobe bestätigt wurde, hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald den Verdacht verifiziert. Auf Grundlage dieses Befundes wurde der Ausbruch der Geflügelpest im Saarland amtlich festgestellt. Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat bereits einen Krisenstab unter der Leitung von Staatssekretär Sebastian Thul einberufen. Betroffen sind durch die geografische Lage des Fundortes die Gemeinden Perl und Mettlach. Dort gilt nun eine strikte Stallpflicht sowie ein Verbringungsverbot für lebendes Geflügel. „Vorsorglich müssen alle Tiere des von Geflügelpest betroffenen Bestandes tierschutzgerecht getötet werden. Andernfalls würden die derzeit äußerlich noch gesund erscheinenden Tiere in den kommenden Tagen qualvoll verenden. Durch die weitere Fütterung, Tränkung und Pflege der Tiere würde außerdem das Risiko der Virusverschleppung steigen, was es zwingend zu verhindern gilt“, erklärte Staatssekretär Thul. Betroffen ist eine Kleinsthaltung mit zehn Tieren.

Thul appellierte auch an die Bürgerinnen und Bürger, verendete oder erkrankte Wildvögel – insbesondere Enten, Gänse und Schwäne – dem LAV unter tierseuchen@umwelt.saarland.de zu melden.