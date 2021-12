Zur Beisetzung von Horst Eckel, dem am Freitag 89-jährig gestorbenen Weltmeister von 1954, bereitet sich Vogelbach, Ortsteil von Bruchmühlbach-Miesau, auf prominente Gäste und auf Fans des 1. FC Kaiserslautern vor. Viele werden bei der an diesem Donnerstag um 14 Uhr beginnenden Zeremonie außerhalb des kleinen Friedhofsgeländes bleiben müssen. Die Trauerreden sollen über Lautsprecher auf einer angrenzenden Wiese übertragen werden.

Maskenpflicht und gesperrte Zufahrt

Es gilt überall Maskenpflicht. Die Zufahrt zum Vogelbacher Friedhof wird gesperrt – Anwohner ausgenommen. Parkplätze sind ausgeschildert (etwa Unterhaltungsverein, Penny); Shuttle-Bus (3G) ab P&R-Parkplatz Industriestraße nahe der A6. Der FCK wird mit allen Gremien vertreten sein. Mannschaft und Trainerteam indes sind schon auf dem Weg zum Spiel in München. „Das hätte auch Horst so gewollt, dass sich die Mannschaft in Ruhe auf das Spiel vorbereiten kann“, sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.