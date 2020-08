Vermutlich ein Vogel hat am Montagvormittag bei Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei nach ersten Ermittlungen vermutet, flog der kleine Greifvogel in einen Strommast nahe des Hohlbornerhofs und verursachte dadurch einen Funkenschlag. Dieser genügte, um das trockene Feld unterhalb der Stromleitung in Brand zu setzen. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der örtliche Stromversorger kümmerte sich um den Strommast. Verletzt wurde Glück niemand.