Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt

Riesenaufregung im vorweihnachtlichen Dresden: Während unzählige Menschen zum Einkaufen unterwegs sind oder sich auf einen Bummel über den Striezelmarkt freuen, nimmt ein Mann im benachbarten Einkaufszentrum Altmarkt-Galerie Geiseln. Zuvor tötet er seine Mutter. Zum Artikel

Ahrflut: Pfälzer Feuerwehrleute waren „großes Glück“

Von einer „Katastrophe nach der Katastrophe“ war in den Tagen nach der Flut am 14. Juli 2021 die Rede. Ortsbürgermeister berichteten am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags, wer geholfen hat – und wer nicht. Zum Artikel

Vizepräsidentin des EU-Parlaments festgenommen

Ermittlungen zu Korruption, Geldwäsche und versuchter Einflussnahme eines Golfstaats erschüttern das Europaparlament. Nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft gab es in dem Fall am Freitag 16 Durchsuchungen und fünf Personen wurden festgenommen und anderem die Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kail. Zum Artikel

Bald 1000 Geflüchtete in Kuseler Einrichtung

Die Lage in der Kuseler Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete ist angespannt. Der Zufluss an Migranten reißt nicht ab und die Kapazitäten sind begrenzt. Bei der Belegung wurde ein historischer Höchstwert erreicht – und es werden stetig mehr. Zum Artikel

Inflation lässt Bundeswehr-Etat schrumpfen

Das Sondervermögen der Bundeswehr von 100 Milliarden Euro soll dringend notwendige Investitionen ermöglichen. Eine neue Expertenberechnung zeigt aber: Durch hohe Preissteigerungen sind die ursprünglichen Beschaffungspläne akut gefährdet. Zum Artikel

Günstiger Krankenschutz für Rentner

Freiwillig und privat versicherte Senioren müssen für ihre Krankenversicherung oft teuer bezahlen. Dabei gilt: Je mehr Kinder, desto größer die Sparchance im Ruhestand. Zum Artikel

Wieso der deutsche Fußball geradezu reaktionär wirkt

Die Situation des deutschen Fußballs entspricht dem Zeitgeist, Halt, Sicherheit und Bewährtes zu suchen. Aber die Zukunft liegt selten in der Vergangenheit. Zum Artikel

50 Geschenk-Tipps aus der Redaktion

Jedes Jahr vor Weihnachten stellt sich die Frage: Was schenken? Wir wollen helfen – mit Empfehlungen aus der RHEINPFALZ-Redaktion. Zum Artikel